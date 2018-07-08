Asbaşkan Hayrettin Hacısalioğlu, Malaga takımının 30 yaşındaki stoperi Kone'nin transferinde öncelikli olduğunu doğruladı. Hacısalihoğlu, "Kulübü 600 bin, Kone 900 bin euro istiyor. Yani maliyeti 1.5 milyon euro. Görüşmeler sürüyor. Henüz 'bitti' diyemiyoruz. 10 stoper listemizde" dedi.