Önceliğimiz Bakary Kone – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Önceliğimiz

    Önceliğimiz <a href="/index/bakary-kone?id=61597596-1aa1-42b5-872b-adae54ea8278" class="" rel="tag">Bakary Kone</a>
    Asbaşkan Hayrettin Hacısalioğlu, Malaga takımının 30 yaşındaki stoperi Kone'nin transferinde öncelikli olduğunu doğruladı. Hacısalihoğlu, "Kulübü 600 bin, Kone 900 bin euro istiyor. Yani maliyeti 1.5 milyon euro. Görüşmeler sürüyor. Henüz 'bitti' diyemiyoruz. 10 stoper listemizde" dedi.
    1. 8.7.2018
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