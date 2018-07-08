Esteban özür diledi – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    özür diledi

    <a href="/index/esteban?id=4425a283-cd02-46cb-9c36-cac26262ef32" class="" rel="tag">Esteban</a> özür diledi
    Trabzonspor; ve Sheidaev'in kampa katıldığını duyurdu. İşte resmi siteden konuyla ilgili yapılan açıklama: "Transferi için izin verilen Sheidaev, görüşmeleri olumsuz sonuçlandığı için kampa katıldı. Çeşitli gerekçeler sunarak 12 gündür kampa katılım göstermeyen , ile görüşerek özürlerini iletmiştir. Karaman, 'ı kamp kadrosuna dahil etmiştir. Esteban'a ceza verilip verilmeyeceği yönetim ile 'ın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanacaktır."
    1. 8.7.2018
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