61 numara Ömür'ün – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    61 numara Ömür'ün

    61 numara Ömür'ün

    2 yıldır boşta olan 61 numaralı formayı artık Abdülkadir Ömür giyecek. 18 yaşındaki yıldız, “Benim için onur” dedi.

    'dan sonra 2 sezondur boşta olan 61 numaralı formayı bu sezon Abdülkadir Ömür giyecek. Yönetim kurulunun talebi ve 18 yaşındaki oyuncunun isteği doğrultusunda alınan bu karar, taraftarları da memnun etti. Abdülkadir, FOTOMAÇ'a, "61 numaralı formayı taşımanın ağırlığını biliyorum ve bunun üstesinden gelmek için elimden geleni yapacağım. Bu formayı taşımak benim için onur ve gurur" diye konuştu.

    ABDÜLKADİR KORKUTTU
    Fırtına yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam ettirdi. yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Burak, Sosa, Batuhan ve Castillo katılmazken, Kamil de koşu yaptı. Pas ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde Abdülkadir Ömür, sağ arka baldırında ağrı hissedince çalışmayı erken bıraktı. Genç oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.
    1. 8.7.2018
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