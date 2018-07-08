61 numara Ömür'ün
2 yıldır boşta olan 61 numaralı formayı artık Abdülkadir Ömür giyecek. 18 yaşındaki yıldız, “Benim için onur” dedi.
ABDÜLKADİR KORKUTTU
Fırtına yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam ettirdi. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Burak, Sosa, Batuhan ve Castillo katılmazken, Kamil de koşu yaptı. Pas ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde Abdülkadir Ömür, sağ arka baldırında ağrı hissedince çalışmayı erken bıraktı. Genç oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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