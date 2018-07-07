Trabzonspor'dan Esteban açıklaması
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan Esteban açıklaması

    Trabzonspor'dan Esteban açıklaması

    'da kaleci 'nun kampına katılacağı bildirildi.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Trabzon'da 26 Haziran'da başlayan, 1 Temmuz'dan itibaren de 'da devam eden çalışmalarımıza çeşitli gerekçeler sunarak katılım göstermeyen Brown, teknik direktörümüz ile görüşerek özürlerini iletmiştir. Karaman, Esteban'ı kamp kadrosuna dahil etmiştir. Oyuncumuz hafta sonu kampa katılarak çalışmalara başlayacaktır."

    Açıklamada, Esteban'a ceza verilip verilmeyeceği ise yönetim kurulu ile Ünal Karaman'ın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanacağı kaydedildi.

    1. 7.7.2018 14:50
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