Trabzonspor'dan Esteban açıklaması
Trabzonspor'da kaleci Esteban Alvarado'nun Slovenya kampına katılacağı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trabzon'da 26 Haziran'da başlayan, 1 Temmuz'dan itibaren de Slovenya'da devam eden çalışmalarımıza çeşitli gerekçeler sunarak katılım göstermeyen Esteban Alvarado Brown, teknik direktörümüz Ünal Karaman ile görüşerek özürlerini iletmiştir. Karaman, Esteban'ı kamp kadrosuna dahil etmiştir. Oyuncumuz hafta sonu kampa katılarak çalışmalara başlayacaktır."
Açıklamada, Esteban'a ceza verilip verilmeyeceği ise yönetim kurulu ile teknik direktör Ünal Karaman'ın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanacağı kaydedildi.
- 7.7.2018 14:50
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
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SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
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Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
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Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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