Trabzonspor'da Esteban, 11 gün gecikmeli olarak kampa katıldı – Fotomaç – 07 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da Esteban, 11 gün gecikmeli olarak kampa katıldı

    Trabzonspor'da Esteban, 11 gün gecikmeli olarak kampa katıldı

    , Slovenya’daki kamp çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 11 gün gecikmeli olarak takımın kampına katılan kaleci da antrenmanda yer aldı.

    Slovenya'nın Kranj kentinde kamp çalışmalarına devam eden bordo mavililerde antrenmanların temposu her geçen gün artıyor. Bugün akşam saatlerinde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından futbolcular yo-yo (dayanıklılık) testine tabi tutulurken, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo, tedavisi devam Sosa katılmadı, , Kamil ve Batuhan ise takımdan ayrı çalıştı.

    ESTEBAN 11 GÜN SONRA DÖNDÜ
    26 Temmuz'da 'un Trabzon'daki hazırlıklarına katılması gerekirken çeşitli nedenlerle katılmayan ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştükten sonra özür dileyerek bugün takımın Slovenya kampına dahil olan kaleci Brown da takımdan ayrı program dahilinde çalışmalarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarına 11 gün geç katılan Esteban'a uygulanacak cezai yaptırımın yönetim kurulunun ortaklaşa alacağı kararın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

    AĞAOĞLU KAMPI ZİYARET ETTİ
    Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da akşam saatlerinde bordo mavili takımın Slovenya kampını etti. Futbolcularla birlikte akşam yemeğinde bir araya gelen Ağaoğlu'nun yarın takımın antrenmanını da takip edeceği kaydedildi.

    1. 7.7.2018 23:09
    2. Güncelleme: 7.7.2018 23:21
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