Trabzonspor'da Esteban, 11 gün gecikmeli olarak kampa katıldı
Trabzonspor, Slovenya’daki kamp çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 11 gün gecikmeli olarak takımın kampına katılan kaleci Esteban Alvarado da antrenmanda yer aldı.
Slovenya'nın Kranj kentinde kamp çalışmalarına devam eden bordo mavililerde antrenmanların temposu her geçen gün artıyor. Bugün akşam saatlerinde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından futbolcular yo-yo (dayanıklılık) testine tabi tutulurken, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo, tedavisi devam Sosa katılmadı, Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Batuhan ise takımdan ayrı çalıştı.
ESTEBAN 11 GÜN SONRA DÖNDÜ
26 Temmuz'da Trabzonspor'un Trabzon'daki yeni sezon hazırlıklarına katılması gerekirken çeşitli nedenlerle katılmayan ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştükten sonra özür dileyerek bugün takımın Slovenya kampına dahil olan kaleci Esteban Alvarado Brown da takımdan ayrı program dahilinde çalışmalarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarına 11 gün geç katılan Esteban'a uygulanacak cezai yaptırımın yönetim kurulunun ortaklaşa alacağı kararın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
AĞAOĞLU KAMPI ZİYARET ETTİ
Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da akşam saatlerinde bordo mavili takımın Slovenya kampını ziyaret etti. Futbolcularla birlikte akşam yemeğinde bir araya gelen Ağaoğlu'nun yarın takımın antrenmanını da takip edeceği kaydedildi.
- 7.7.2018 23:09
- Güncelleme: 7.7.2018 23:21
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Trabzonspor'da Esteban, 11 gün gecikmeli olarak kampa katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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