Trabzonspor'un kaptanı Onur Recep Kıvrak yeni sezonu iple çekiyor
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'un kaptanı yeni sezonu iple çekiyor

    Trabzonspor'un kaptanı Onur Recep Kıvrak yeni sezonu iple çekiyor

    Sakatlığını tamamen atlatan 'un kaptanı yeni sezonu iple çekiyor. Bordo-mavili kulüpte 12'nci sezonu yaşayacak olan deneyimli eldiven genç kalecilere de ağabeylik yapıyor.

    'in 2017-2018 sezonunun 29. haftasında maçında sakatlanması rağmen hayatını riske atarak oynayan, sağ ve sol dizinden bir çok kez ameliyatlar geçiren milli kaleci yeni sezona hazır halde girecek. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen başarılı eldiven hemen tedavisine başlamıştı.Tatil dönemini de tedavisiyle geçirmişti.

    Kampın en diri isimlerinden biri
    kaptanı , 1 Temmuz'da Slovenya'da başlayan kampında en diri isimlerinden biri olarak göze çarpıyor. Sakatlığı hakkında yapılan eleştirilere kulak asan deneyimli kaleci, çalışma temposuyla da başta 'ın ve teknik heyetin beğenisini kazanmış durumda. Takımdaki genç kaleciler Uğurcan Çakır, Furkan Taş ve Bahadir Güngördü'ün yanı sıra diğer genç yeteneklere de ağabeylik yapıyor.

    Futbolu Trabzon'da bırakacak
    Trabzonspor'un başarılı eldiveni Onur Recep Kıvrak, 'den sonra bordo-mavili takımın kalesini en çok koruyan ikinci isim oldu. Bugüne kadar ekibine performansının yanı sıra, ekonomik anlamda sıkıntı çıkarmayan ve her zaman kulüpten yana tavır ortaya koyan deneyimli kaleci, Şenol Güneş gibi futbol yaşantısını Trabzon'da tamamladıktan sonra bordo-mavili kulübe hizmet etmeyi planlıyor. Karadeniz ekibiyle özdeşleşen Onur, iple çektiği yeni sezonun başlamasıyla birlikte Trabzonspor'da 12. sezonunu yaşayacak. Şenol Güneş ise bordo-mavili takımın kalesini 15 yıl korumuştu.

    Metin Aktaş farkı
    Uzun yıllar Trabzonspor'un kalesini koruyan , teknik direktör Ünal Karaman'ın ekibinde yer alan en kritik isimlerden biri. Başta Onur Recep Kıvrak ve diğer genç kalecilerle birlikte iyi bir uyum ve çalışma temposu yakalayan Aktaş, bir kalecinin neler hissedebileceğini en iyi anlayan isimlerin başında geliyor. Bordo-mavili takımın kalesini koruduğu dönemlerin yanı sıra edindiği tecrübeleri de kalecilere aktaran Aktaş'in, uyguladığı antrenman tekniklerini ise kalecilerin eksiksiz yerine getiriyor.
    1. 6.7.2018 11:23
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