Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro! – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a 'dan 7 milyon Euro!

    Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!

    ekiplerinden 'un genç yıldızı 'ya 'dan 7 milyon Euroluk bir teklif geldi.

    Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun geçtiğimiz gün " için 'dan teklif aldık" açıklamasının ardından gözler teklifin detaylarına çevrildi. Milli yıldız için Almanya'dan bir takımın 7 milyon Euro'luk (yaklaşık 37 milyon 800 bin TL) transfer teklifinde bulunduğu ancak bordo-mavililerin 15 milyon Euro'nun altındaki rakamları değerlendirmeye almayacağı öğrenildi
    1. 6.7.2018 08:04
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