Trabzonspor-Al Duhail maçı ne zaman? – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Trabzonspor-Al Duhail maçı ne zaman?

    Trabzonspor-Al Duhail maçı ne zaman?
    Fırtına; 15 Temmuz'da T. Kranj, 17 Temmuz'da L. Zagreb ve 20 Temmuz'da S. Moskova'yla hazırlık maçı oynayacaktı. Bordo-mavililerin, 23 Temmuz Pazartesi 18.00'de şampiyonu Al Duhail ile karşılaşacağı da açıklandı. Böylece hazırlık maçı sayısı dörde yükseldi.

    KAPIM SİZE 24 SAAT AÇIK
    Teknik direktör Ünal Karaman, kampta işi sıkı tutuyor. Yoğun çalışma temposuna tabii tuttuğu oyuncuları ile konuşan 52 yaşındaki hoca, "Sağlık sorunu veya başka bir sıkıntınız olduğunda 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Biz bir aile gibiyiz" ifadesini kullandı.
    1. 6.7.2018
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