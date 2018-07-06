Trabzonspor-Al Duhail maçı ne zaman?
Fırtına; 15 Temmuz'da T. Kranj, 17 Temmuz'da L. Zagreb ve 20 Temmuz'da S. Moskova'yla hazırlık maçı oynayacaktı. Bordo-mavililerin, 23 Temmuz Pazartesi 18.00'de Katar Ligi şampiyonu Al Duhail ile karşılaşacağı da açıklandı. Böylece hazırlık maçı sayısı dörde yükseldi.
KAPIM SİZE 24 SAAT AÇIK
Teknik direktör Ünal Karaman, kampta işi sıkı tutuyor. Yoğun çalışma temposuna tabii tuttuğu oyuncuları ile konuşan 52 yaşındaki hoca, "Sağlık sorunu veya başka bir sıkıntınız olduğunda 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Biz bir aile gibiyiz" ifadesini kullandı.
KAPIM SİZE 24 SAAT AÇIK
Teknik direktör Ünal Karaman, kampta işi sıkı tutuyor. Yoğun çalışma temposuna tabii tuttuğu oyuncuları ile konuşan 52 yaşındaki hoca, "Sağlık sorunu veya başka bir sıkıntınız olduğunda 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Biz bir aile gibiyiz" ifadesini kullandı.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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