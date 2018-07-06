Gençlik aşısına devam
Altyapıya yönelen Trabzonspor, dün altı gence imza attırdı. Altyapıdan yetişen altı futbolcu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladı.
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin'in de yer aldığı törende 17 yaşındaki 10 numara Behlül Aydın 3, 18 yaşındaki 10 numara Kerem Baykuş, 19 yaşındaki sağ kanat Serkan Asan, 19 yaşındaki sağ kanat Safa Kınalı, 20 yaşındaki sol kanat Furkan Ödemiş ve 18 yaşındaki 10 numara Tayyip Ebrar Cumur da beşer yıllık sözleşme imzaladılar.
Hacısalihoğlu ve Şahin, imzaların ardından futbolcularımızı tebrik ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Hacısalihoğlu ve Şahin, imzaların ardından futbolcularımızı tebrik ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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