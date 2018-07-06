Gençlik aşısına devam – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Gençlik aşısına devam

    Gençlik aşısına devam

    Altyapıya yönelen , dün altı gence imza attırdı. Altyapıdan yetişen altı futbolcu 'nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladı.

    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin'in de yer aldığı törende 17 yaşındaki 10 numara Behlül Aydın 3, 18 yaşındaki 10 numara Kerem Baykuş, 19 yaşındaki sağ kanat Serkan Asan, 19 yaşındaki sağ kanat Safa Kınalı, 20 yaşındaki sol kanat Furkan Ödemiş ve 18 yaşındaki 10 numara Tayyip Ebrar Cumur da beşer yıllık sözleşme imzaladılar.

    Hacısalihoğlu ve Şahin, imzaların ardından futbolcularımızı tebrik ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.
    1. 6.7.2018
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