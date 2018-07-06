Esteban’a büyük rest
Kampa gelmeyen kaleciye “Kendine kulüp bul” denildi
26 Haziran'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına üç futbolcu Sosa, Rodallega ve Esteban katılmamıştı.
Birkaç gün sonra Rodallega ve Sosa gelirken, Esteban'dan ise haber alınamadı. 8 gün boyunca Kosta Rikalı kaleciye ulaşmak isteyen bordomavililer iki gün önce iletişim sağlayabildi.
Teknik direktör Ünal Karaman da 1.93'lük eldiven ile görüşüp, "Kampa katıl" dese de oyuncunun net bir zaman vermediği öğrenildi. Bunun üzerine yöneticiler, hem menajerine hem Esteban'a, "Kendinize kulüp bulun" resti çekti.
Tecrübeli kalecinin önümüzdeki günlerde kampa gelip son bir görüşme yapması beklenirken, yönetim ise kararından dönmeyecek.
Birkaç gün sonra Rodallega ve Sosa gelirken, Esteban'dan ise haber alınamadı. 8 gün boyunca Kosta Rikalı kaleciye ulaşmak isteyen bordomavililer iki gün önce iletişim sağlayabildi.
Teknik direktör Ünal Karaman da 1.93'lük eldiven ile görüşüp, "Kampa katıl" dese de oyuncunun net bir zaman vermediği öğrenildi. Bunun üzerine yöneticiler, hem menajerine hem Esteban'a, "Kendinize kulüp bulun" resti çekti.
Tecrübeli kalecinin önümüzdeki günlerde kampa gelip son bir görüşme yapması beklenirken, yönetim ise kararından dönmeyecek.
- 5.7.2018 23:58
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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