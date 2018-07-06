Esteban’a büyük rest – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
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    ’a büyük rest

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    Kampa gelmeyen kaleciye “Kendine kulüp bul” denildi

    26 Haziran'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına üç futbolcu Sosa, Rodallega ve Esteban katılmamıştı.

    Birkaç gün sonra Rodallega ve Sosa gelirken, Esteban'dan ise haber alınamadı. 8 gün boyunca Kosta Rikalı kaleciye ulaşmak isteyen bordomavililer iki gün önce iletişim sağlayabildi.

    Teknik direktör Ünal Karaman da 1.93'lük eldiven ile görüşüp, "Kampa katıl" dese de oyuncunun net bir zaman vermediği öğrenildi. Bunun üzerine yöneticiler, hem menajerine hem Esteban'a, "Kendinize kulüp bulun" resti çekti.

    Tecrübeli kalecinin önümüzdeki günlerde kampa gelip son bir görüşme yapması beklenirken, yönetim ise kararından dönmeyecek.
    1. 5.7.2018 23:58
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