Bicakcic an meselesi
Malaga’nın 30 yaşındaki stoperi Kone’nin işini bitirmek üzere olan Fırtına, Hoffenheim’lı Ermin Bicakcic’te de sona çok yakın
SADIK DA iSTENiYOR
Geçen sezon toplam 13 maçta oynayabilen Bicakcic de fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istemesi nedeniyle Trabzonspor'un önerisine sıcak bakıyor. Kone ile birlikte Bicakcic'i de savunmanın göbeğine monte edip 'savaşcı bir hat' oluşturmak isteyen Karadeniz ekibi, yerlide de Malatyasporlu Sadık'tan vazgeçmedi. Sadık'ın transferini takas ile bitirmek isteyen Fırtına, Malatya ile pazarlıklarını sürdürüyor.
MEXER'İ YAZDILAR
Fırtına'nın stoper bölgesi için bir başka isim Fransızlar'dan geldi. Fransa'nın önce gelen gazetelerinden L'Equipe, bordo-mavililerinin Rennes'te forma giyen Mozambikli stoper Edson Mexer'i istediğini iddia etti. Haberde, Fransız kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi devam eden oyuncu için bordo-mavililerin devrede olduğu belirtildi.
- 6.7.2018
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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