50 kişilik oyuncu listesi
Mali kriz nedeniyle bonservisi olmayan ya da kiralayabileceği oyuncuların peşine düşen yönetimin elinde 50 kişilik liste var.
Özellikle savunma hattı üzerinde durulurken, Ünal Karaman, savaşçı isimleri kadroya almak istiyor.
KADRO SIKINTISI
Başka takımlara transfer olan Okay ile Bero'nun yanı sıra yollar ayrılan N'Doye, Durica, Hubocan, Uğur'un yerine henüz takviye yapılmadı. Kadroda en büyük sıkıntı savunmada ve forvette yaşanıyor. Slovenya kampında forvet hattında sadece Rodallega ile genç oyuncu Muhammet Beşir bulunurken, stoper olarak ise Mustafa Akbaş ile genç Hüseyin Türkmen yer aldı. 2017-18 sezonunda mücadele eden kadrodan Slovenya kampında tüm antrenmanlarda takımla çalışan oyuncu sayısı 11 oldu.
6 FUTBOLCU EKSİK BIRAKTI
Bordo-mavililer, Slovenya'da tam kadro çalışamadı. Kampa gelmeyen Esteban, izinli Onazi'nin dışında sakatlığı bulunan Castillo, tedavileri devam eden Kamil ile Burak'ın yanı sıra Sosa ile Batuhan da ağrıları nedeniyle zaman zaman ayrı çalışıyorlar.
KADRO SIKINTISI
Başka takımlara transfer olan Okay ile Bero'nun yanı sıra yollar ayrılan N'Doye, Durica, Hubocan, Uğur'un yerine henüz takviye yapılmadı. Kadroda en büyük sıkıntı savunmada ve forvette yaşanıyor. Slovenya kampında forvet hattında sadece Rodallega ile genç oyuncu Muhammet Beşir bulunurken, stoper olarak ise Mustafa Akbaş ile genç Hüseyin Türkmen yer aldı. 2017-18 sezonunda mücadele eden kadrodan Slovenya kampında tüm antrenmanlarda takımla çalışan oyuncu sayısı 11 oldu.
6 FUTBOLCU EKSİK BIRAKTI
Bordo-mavililer, Slovenya'da tam kadro çalışamadı. Kampa gelmeyen Esteban, izinli Onazi'nin dışında sakatlığı bulunan Castillo, tedavileri devam eden Kamil ile Burak'ın yanı sıra Sosa ile Batuhan da ağrıları nedeniyle zaman zaman ayrı çalışıyorlar.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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