50 kişilik oyuncu listesi – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    50 kişilik oyuncu listesi

    50 kişilik oyuncu listesi

    Mali kriz nedeniyle bonservisi olmayan ya da kiralayabileceği oyuncuların peşine düşen yönetimin elinde 50 kişilik liste var.

    Özellikle savunma hattı üzerinde durulurken, Ünal Karaman, savaşçı isimleri kadroya almak istiyor.

    KADRO SIKINTISI
    Başka takımlara transfer olan Okay ile Bero'nun yanı sıra yollar ayrılan N'Doye, Durica, Hubocan, Uğur'un yerine henüz takviye yapılmadı. Kadroda en büyük sıkıntı savunmada ve forvette yaşanıyor. Slovenya kampında forvet hattında sadece Rodallega ile genç oyuncu Muhammet Beşir bulunurken, stoper olarak ise Mustafa Akbaş ile genç Hüseyin Türkmen yer aldı. 2017-18 sezonunda mücadele eden kadrodan Slovenya kampında tüm antrenmanlarda takımla çalışan oyuncu sayısı 11 oldu.

    6 FUTBOLCU EKSİK BIRAKTI
    Bordo-mavililer, Slovenya'da tam kadro çalışamadı. Kampa gelmeyen Esteban, izinli Onazi'nin dışında sakatlığı bulunan Castillo, tedavileri devam eden Kamil ile Burak'ın yanı sıra Sosa ile Batuhan da ağrıları nedeniyle zaman zaman ayrı çalışıyorlar.
    1. 6.7.2018
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