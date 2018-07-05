Trabzonspor Yo-Yo testinden geçti – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Yo-Yo testinden geçti

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Yo-Yo testinden geçti

    Yo-Yo testinden geçti. 17 futbolcunun katıldığı dayanıklılık testinde oyuncuların zorlandıkları gözlenirken, ilk bırakan oldu. Luis Ibanez ise performansıyla testin en dayanıklı ismi oldu.

    yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lyublyana şehri Kranj kasabasında sürdürüyor. yönetiminde akşam saatlerindeki antrenmanda yo-yo (dayanıklılık) testi yapıldı. 17 futbolcunun katıldığı testte ilk bırakan isim oldu. Ardından Muhammet Beşir ve Hugo Rodallega testi erken bırakan isimler oldu. Sonlara doğru oyuncular arasında ciddi bir rekabet yaşanırken. Yusuf Yazıcı, Olcay, Pereira, Novak ve Ibanez son 5'e kalan oyuncular oldu. Bu grupta Ibanez, test alanı içerisinde attığı 56 turla en dayanıklı isim olurken, hem takım arkadaşları hem de teknik heyet tarafından tebrik edildi. test ortalamalarından memnun kalırken, Ibanez ve Novak'ı ise özel olarak tebrik etti.

    'da hafif sakatlıkları bulunan , Batuhan ve takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. ve Kamil ise takımdan ayrı olarak koşu yaparken, 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Castillo'nun ise takımın otelinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.
    1. 5.7.2018 22:18
    2. Güncelleme: 5.7.2018 22:20
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