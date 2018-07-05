Trabzonspor Al Duhail ile hazırlık maçı yapacak
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , dördüncü hazırlık maçını ile oynayacak

    Trabzonspor, dördüncü hazırlık maçını Al Duhail ile oynayacak

    , hazırlıkları kapsamında dördüncü hazırlık maçını ekiplerinden ile oynayacak.

    Bordo-mavililer, hazırlıkları kapsamında 15 Temmuz'da Triglav Kranj, 17 Temmuz'da Lokomotiva Zagreb ve 20 Temmuz'da 'yla birer hazırlık maçı oynayacak. dördüncü maçında ise 23 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'da Ligi şampiyonu ile karşılaşacak. Müsabaka 'nın Villach Stadyumu'nda oynanacak.
    1. 5.7.2018 10:40
    2. Güncelleme: 5.7.2018 10:41
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