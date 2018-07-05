Trabzonspor, 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Trabzonspor'un altyapıda yetişen 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladığı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, altyapıda yetişen 6 oyuncunun bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attığı belirtildi.
Açıklamada, "Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Haluk Şahin'in de yer aldığı törende Behlül Aydın, Kerem Baykuş, Serkan Asan, Safa Kınalı, Furkan Ödemiş ve Tayyip Ebrar Cumur da beşer yıllık sözleşme imzaladılar. Hacısalihoğlu ve Şahin, imzaların ardından futbolcularımızı tebrik ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan açıklamada, oyuncuların imza töreni sonrası Genel Koordinatör Özkan Sümer ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikleri de kaydedildi.
- 5.7.2018 12:42
- Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Tanju Çolak getirildi
- Kardemir Karabükspor'da Levent Açıkgöz ayrılığı açıkladı
- UEFA'dan tarihi karar: Gelecek sezon 4. oyuncu değişikliği hakkı olacak
- Spor Toto'dan basketbol kulüplerine 90 milyon liralık katkı
- Cumhurbaşkanlığı Turu ilk kez Konya'dan start alacak
-
Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
-
Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
-
Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
Trabzonspor, 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.