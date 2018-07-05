Trabzonspor, 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

    'un altyapıda yetişen 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladığı bildirildi.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, altyapıda yetişen 6 oyuncunun bugün 'nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attığı belirtildi.

    Açıklamada, "Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Haluk Şahin'in de yer aldığı törende Behlül Aydın, Kerem Baykuş, Serkan Asan, Safa Kınalı, Furkan Ödemiş ve Tayyip Ebrar Cumur da beşer yıllık sözleşme imzaladılar. Hacısalihoğlu ve Şahin, imzaların ardından futbolcularımızı tebrik ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan açıklamada, oyuncuların imza töreni sonrası Genel Koordinatör Özkan Sümer ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikleri de kaydedildi.

    1. 5.7.2018 12:42
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