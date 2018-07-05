Sefa 510 bin tl’ye gitti – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Sefa 510 bin tl’ye gitti

    Sefa 510 bin tl’ye gitti
    TEKNIK direktör 'ın, '18 yaşındaki oyuncu menajer ile karşımıza çıkmayacak" şeklinde tepki gösterdiği Sefa Akgün, 'in yeni ekibi Erzurumspor ile sözleşme imzaladı. Yönetim ile uzun süren görüşmeler sonucunda anlaşamayan 18 yaşındaki merkez orta sahanın transferi için Erzurumspor, 'a 510 bin TL yetiştirme bedeli ödeyecek ve futbolcuya da aylık 4 bin TL verecek. 'un ise altyapıdan çıkan tüm oyuncularda olduğu gibi Sefa'ya asgari ücret (1600 TL) üzerinden sözleşme teklif ettiği belirtildi. Erzurumspor yönetimi sözleşmeye '7 milyon euro serbest kalır' maddesi koydu.
    1. 5.7.2018
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