Özel şoför Yusuf Yazıcı! – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Özel şoför Yazıcı!

    Özel şoför <a href="/index/yusuf?id=2a8cf128-0ef1-40a5-9e07-111a0b8cd6b3" class="" rel="tag">Yusuf</a> Yazıcı!
    Fırtına'nın antrenmanlarında neşeli görüntüler de yaşanıyor. Futbolcular otelden idman sahasına 5 dakikalık yolu yaya giderken, otelden aldığı golf arabası ile Olcay ve Novak'ı idman sahasına kadar taşıdı. daha sonra golf arabası ile yine sahadan otele gitti.
    1. 5.7.2018
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