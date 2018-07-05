Müjde yakında
Özkan Sümer: 3 takviye yapacağız ve yakında bir stoperi kampa katmayı düşünüyoruz
Genel koordinatör Özkan Sümer, 3 transfer yapacaklarını söyledi. Sümer, "3 takviye olacak. En kısa zamanda bir defans oyuncusunu kampa getirme niyetindeyiz. 2 stoper ve 1 kanat ile nokta koyacağız. Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz isimler var ancak tekrar tekrar izlemek, emin olmak istiyoruz. Tabii ki mali durum engel oluşturuyor. Ama çok yakında 1 stoperi renklerimize katacağız" dedi.
- 5.7.2018
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v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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