Kone geliyor
İlk kez Fotomaç’ın duyurduğu Bakary Kone, bir Trabzonspor taraftarının, “Türkiye’ye ne zaman geleceksin?” şeklindeki sorusuna, “Çok yakın zamanda” diye cevap verdi
Trabzonspor stoper mevkiine takviye yapmak için yoğun çaba sarf ederken, görüşme yapılan isimlerden Bakary Kone ve Marcin Kaminski ön plana çıkmaya başladı. Bordo-mavili taraftarlar da yönetimin transfer çalışmalarına destek vermek için sosyal medya üzerinden harekete geçti. Taraftarlar, İspanyol ekibi Malaga'nın Burkino Fasolu stoperi Bakary Kone'ye de sosyal medyadan ulaşıp, "Türkiye'ye ne zaman geleceksin ve Trabzonspor'a gel" mesajları attı. Kone, taraftarların çağrısına olumlu yanıt vererek, "Çok yakın zamanda olacak" diye cevap verdi.
500 BİN EURO'YA BİTEBİLİR
Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da Kone'nin gündemlerinde yer alan bir stoper olduğunu söyledi. Yönetimle Malaga arasında oyuncunun bonservisi konusunda görüşmeler devam ediyor. Malaga'nın 30 yaşındaki stoper için 800 bin euro bonservis bedeli istediği, Trabzonspor'un ise maksimum verebileceği rakam olarak 500 bin euro'yu belirlediği öğrenildi. Oyuncunun da gelmek istemesi nedeniyle transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor. Bu arada Trabzonspor'a gelmek isteyen Kaminski'nin de kulübüyle görüşerek, transfer görüşmelerinde kolaylık sağlamasını isteyeceği öğrenildi.
Yunus Emre SEL
BAKARY KONE KİMDİR
Doğum tarihi: 27 Nisan 1988
Doğum yeri: Burkina Faso
? Boy: 1.88
Mevki: Stoper
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl Takım Maç Gol
2016-11 Guingamp 94 4
2011-16 O. Lyon 141 8
2016- Malaga 7
2017-18 Strasbourg (K) 33 1
- 5.7.2018
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v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
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