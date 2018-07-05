Kone geliyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kone geliyor

    Kone geliyor

    İlk kez Fotomaç’ın duyurduğu , bir taraftarının, “’ye ne zaman geleceksin?” şeklindeki sorusuna, “Çok yakın zamanda” diye cevap verdi

    stoper mevkiine takviye yapmak için yoğun çaba sarf ederken, görüşme yapılan isimlerden ve Marcin Kaminski ön plana çıkmaya başladı. Bordo-mavili taraftarlar da yönetimin çalışmalarına destek vermek için üzerinden harekete geçti. Taraftarlar, İspanyol ekibi Malaga'nın Burkino Fasolu stoperi 'ye de sosyal medyadan ulaşıp, "'ye ne zaman geleceksin ve 'a gel" mesajları attı. Kone, taraftarların çağrısına olumlu yanıt vererek, "Çok yakın zamanda olacak" diye cevap verdi.

    500 BİN EURO'YA BİTEBİLİR
    Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da Kone'nin gündemlerinde yer alan bir stoper olduğunu söyledi. Yönetimle Malaga arasında oyuncunun bonservisi konusunda görüşmeler devam ediyor. Malaga'nın 30 yaşındaki stoper için 800 bin euro bonservis bedeli istediği, Trabzonspor'un ise maksimum verebileceği rakam olarak 500 bin euro'yu belirlediği öğrenildi. Oyuncunun da gelmek istemesi nedeniyle görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor. Bu arada Trabzonspor'a gelmek isteyen Kaminski'nin de kulübüyle görüşerek, transfer görüşmelerinde kolaylık sağlamasını isteyeceği öğrenildi.

    Yunus Emre SEL


    BAKARY KONE KİMDİR
    Doğum tarihi: 27 Nisan 1988
    Doğum yeri:
    ? Boy: 1.88
    Mevki: Stoper

    PROFESYONEL KARİYERİ
    Yıl Takım Maç Gol

    2016-11 Guingamp 94 4

    2011-16 O. 141 8

    2016- Malaga 7

    2017-18 Strasbourg (K) 33 1

    1. 5.7.2018
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