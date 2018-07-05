Burak sevinci – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Burak sevinci

    Burak sevinci

    32 yaşındaki forvet, fıtık ameliyatının ardından dün ilk kez krampon giydi ve topla çalıştı

    Bordo-mavili takımda sevinci yaşanıyor. Sezon bitiminde 'da fıtık ameliyatı olan 32 yaşındaki forvet dün sabahki idmanda, uzun bir aradan sonra ilk kez krampon giyerek kendisini denedi. Sağlık ekibinin kontrolünde kramponla bir süre koştuktan sonra topla çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncunun birkaç gün içerisinde tam olarak takımla çalışabileceği belirtildi.
    1. 5.7.2018
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