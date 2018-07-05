2 yönetici kampa girdi – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    2 yönetici kampa girdi

    2 yönetici kampa girdi
    kurulu da kamp çalışmalarını yakından takip ederek oluşabilecek sorunları orada çözmeye gayret ediyor. birlikte 'ya gelen yönetici 'dan sonra da kampa katıldı.
    1. 5.7.2018
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