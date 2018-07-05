2. Osmanlı seferi – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    2. Osmanlı seferi

    2. Osmanlı seferi
    ekibinden ikinci seferi… Bordo- mavililer; daha önce kadrosuna katmak için uğraştığı isimler 23 yaşındaki kanat oyuncusu Umar Aminu, 25 yaşındaki merkez orta saha Musa Çağıran ve 30 yaşındaki sol bek Tiago Pinto için tekrar harekete geçti. 'un kapısını çalmaya hazırlanan yönetim bu kez 3 oyuncu için para+takas formülü kullanacak. Özellikle Osmanlıspor'da Aminu'nun Fırtına'ya gelmek için oldukça istekli olduğu belirtiliyor.
    1. 5.7.2018
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