Trabzonspor'dan 3 Temmuz mesajı
atın” Trabzonspor: 7’nci şampiyonluğumuzun ardından geçen 7 yılda ‘şimdilik’ değişen bir şey yok. Fakat hak yerini bulacaktır
- 4.7.2018
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
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