Trabzonspor'dan 3 Temmuz mesajı – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan 3 mesajı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan 3 <a href="/index/temmuz?id=a195f23b-940d-41e1-8d60-62cedba12736" class="" rel="tag">Temmuz</a> mesajı

    atın” : 7’nci şampiyonluğumuzun ardından geçen 7 yılda ‘şimdilik’ değişen bir şey yok. Fakat hak yerini bulacaktır

    , 2010-2011'in ardından yaşanan 3 sürecine ilişkin, "Adalet Arayışında Yedi Yıl ve Futbolun Uzun Uykusu" başlıklı mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Bugün 3 . Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü. Duran kalplerin, kırılan hayallerin, gasp edilen sevinçlerin, gelmeyen adaletin yedinci yılı ancak dinmeyecek umudun, direnecek çocukların, adalet nöbetlerinin ve hak arayışlarının da. Yedinci şampiyonluğumuzun ardından geçen yedi yılda 'şimdilik' değişen bir şey yok ama bizler biliyoruz ki her hak er ya da geç sahibini bulur. Yıllar geçse de günü gelir, yine gelecek."

    1. 4.7.2018
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