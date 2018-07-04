Stopere Mavraj
Trabzonspor için Alman basınından bomba gibi bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Almanlar, Karadeniz ekibinin Hamburg'da forma giyen Mergim Mavraj'la ilgilendiğini yazdı. Haberin içeriğinde ise 32 yaşındaki stoperin Suudi Arabistan ve İtalya'dan da teklifler aldığı bilgisine yer verildi. Mavraj'ı devre arası transfer döneminde F.Bahçe de istemişti. (Güneş)
- 4.7.2018 04:51
- Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
- Avrupa'da gerçekleşmesi muhtemel transferler
- Galatasaray'da transferde yeni dönem
- Galatasaray'da yaz temizliği!Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok da yolcu
- Galatasaray Belhanda, Maicon, Muslera, Gomis ve Garry Rodrigues'in fiyatını belirledi
-
Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
-
Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
-
Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Stopere Mavraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.