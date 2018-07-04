Stopere Mavraj – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Stopere Mavraj

    Stopere Mavraj

    için basınından bomba gibi bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Almanlar, ekibinin Hamburg'da forma giyen 'la ilgilendiğini yazdı. Haberin içeriğinde ise 32 yaşındaki stoperin ve 'dan da teklifler aldığı bilgisine yer verildi. Mavraj'ı devre arası transfer döneminde F.Bahçe de istemişti. (Güneş)

    1. 4.7.2018 04:51
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