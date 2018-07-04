Aytaç Kara ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ile yollar ayrıldı

    Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

    'nın macerası sona erdi.

    Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu: "Şirketimiz ile Aytaç Kara arasındaki sözleşme karşılıklı feshedilmiştir." Aytaç, 2.1 milyon euro'ya 'den alınmıştı.
    1. 4.7.2018
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