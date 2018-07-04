Abdülkadir'in rakibi Mbappe – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Abdülkadir'in rakibi Mbappe

    Abdülkadir'in rakibi Mbappe

    Karedeniz ekibinin genç yeteneği Abdülkadir Ömür, İtalyanların dünyaca ünlü spor gazetesi Tuttosport'un "Golden Boy" ödülü için aday gösterildi.

    Altyapıdan yetişen ve bordo-mavili kulüp ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki orta sahanın en büyük rakibi ise ve Fransa 'nın yıldızı Kylian Mbappe. Mbappe'nin favori gösterildiği ödül için yarışacak isimler arasında 'dan Fofana, 'dan Barış Zeren ve geçtiğimiz sezon Rizespor'da kiralık oynayan Lincoln de var.
    1. 4.7.2018
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