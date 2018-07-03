Ünal Karaman oyuncu gibi

Fırtına'nın dün sabahki idmanının ilk bölümünde uzun süreli ısınma hareketleri gerçekleştirirken, ikinci bölümde ise kondisyon ağırlıklı çalışma yapıldı. Antrenman boyunca teknik direktör Ünal Karaman'ın futbolcularla aynı tempoda çalışması dikkat çekti.



5 FUTBOLCU TESTTEN GEÇTİ

Milli takımlarına gittikleri için kampa geç katılan Yusuf, Novak ve Kucka'nın yanı sıra Olcay ve Sosa'ya dün laktat testi yapıldı. 2017-18 sezonunda yaşadıkları sakatlıkları henüz tam olarak atlatamayan ve tedavileri süren Burak ile Kamil takımdan ayrı çalıştı.