Ünal Karaman oyuncu gibi – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    oyuncu gibi

    Ünal Karaman oyuncu gibi
    Fırtına'nın dün sabahki idmanının ilk bölümünde uzun süreli ısınma hareketleri gerçekleştirirken, ikinci bölümde ise kondisyon ağırlıklı çalışma yapıldı. Antrenman boyunca teknik direktör Ünal Karaman'ın futbolcularla aynı tempoda çalışması dikkat çekti.

    5 FUTBOLCU TESTTEN GEÇTİ
    Milli takımlarına gittikleri için kampa geç katılan Yusuf, Novak ve Kucka'nın yanı sıra Olcay ve Sosa'ya dün laktat testi yapıldı. 2017-18 sezonunda yaşadıkları sakatlıkları henüz tam olarak atlatamayan ve tedavileri süren Burak ile Kamil takımdan ayrı çalıştı.
    1. 3.7.2018
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