Trabzonspor’un Slovenya kampında ‘Karaman’ fırtınası – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Trabzonspor’un Slovenya kampında ‘Karaman’ fırtınası

    Trabzonspor’un Slovenya kampında ‘Karaman’ fırtınası

    Trabzonspor Teknik Direktörü , Slovenya kampının ilk gününde futbolculara sık sık uyarılarda bulundu, 'destek ve yardımlaşma' çağrısı yaptı.

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz tarihine kadar Slovenya'da kamp çalışmalarını gerçekleştirecek olan bordo-mavililerde, kampın tamamlanan ilk gününde 'ın etkinliği dikkat çekti. Her fırsatta hırslı, mücadele eden bir takım istediğini vurgulayan Karaman'ın, ilk gün yapılan çift antrenmanda sık sık öğrencilerine uyarılarda bulunduğu gözlendi.

    DESTEK ÇAĞRISI
    Futbolculardan birbirleriyle yardımlaşmasını isteyen Karaman, öğrencilerine, "Atılan pastan sonra hareketli olun, durmayın. Alan açın. Hangi oyuncuya top atılmışsa diğer oyuncular pozisyon alacak. Sizden sizi zorlamayacak basit şeyler istiyoruz. Geniş alanı görün, çabuk oynayın, net paslar verin. Nerede tehlike varsa katılmanız lazım. Hücum yapan da savunma yapan da dikkatli olacak. Oyun içerisinde yardımlaşacağız. Savunmaya da hücuma da destek verin" uyarılarını yaptı.

    1. 3.7.2018 10:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’un Slovenya kampında ‘Karaman’ fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN