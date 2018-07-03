Trabzonspor’un Slovenya kampında ‘Karaman’ fırtınası
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Slovenya kampının ilk gününde futbolculara sık sık uyarılarda bulundu, 'destek ve yardımlaşma' çağrısı yaptı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz tarihine kadar Slovenya'da kamp çalışmalarını gerçekleştirecek olan bordo-mavililerde, kampın tamamlanan ilk gününde teknik direktör Ünal Karaman'ın etkinliği dikkat çekti. Her fırsatta hırslı, mücadele eden bir takım istediğini vurgulayan Karaman'ın, ilk gün yapılan çift antrenmanda sık sık öğrencilerine uyarılarda bulunduğu gözlendi.
DESTEK ÇAĞRISI
Futbolculardan birbirleriyle yardımlaşmasını isteyen teknik direktör Karaman, öğrencilerine, "Atılan pastan sonra hareketli olun, durmayın. Alan açın. Hangi oyuncuya top atılmışsa diğer oyuncular pozisyon alacak. Sizden sizi zorlamayacak basit şeyler istiyoruz. Geniş alanı görün, çabuk oynayın, net paslar verin. Nerede tehlike varsa katılmanız lazım. Hücum yapan da savunma yapan da dikkatli olacak. Oyun içerisinde yardımlaşacağız. Savunmaya da hücuma da destek verin" uyarılarını yaptı.
- 3.7.2018 10:57
-
Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
-
Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
-
Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Trabzonspor’un Slovenya kampında ‘Karaman’ fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.