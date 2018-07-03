Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması
Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin, "Adalet Arayışında Yedi Yıl ve Futbolun Uzun Uykusu" başlıklı mesaj yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün 3 Temmuz. Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü. Duran kalplerin, kırılan hayallerin, gasp edilen sevinçlerin, gelmeyen adaletin yedinci yılı ancak dinmeyecek umudun, direnecek çocukların, adalet nöbetlerinin ve hak arayışlarının da. Yedinci şampiyonluğumuzun ardından geçen yedi yılda 'şimdilik' değişen bir şey yok ama bizler biliyoruz ki her hak er ya da geç sahibini bulur. Yıllar geçse de günü gelir, o hak, büker kılıç kalkanı ve yapanlar verir hesabını. Biliyoruz ki yine öyle olacak. Yine öyle olacak."
Mesajda, 2010-2011 sezonunda Trabzonspor'da mücadele eden bazı futbolcuların fotoğraflarına yer verildi.
- 3.7.2018 09:47
- Güncelleme: 3.7.2018 09:47
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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