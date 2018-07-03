Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan 3 açıklaması

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan 3 <a href="/index/temmuz?id=a195f23b-940d-41e1-8d60-62cedba12736" class="" rel="tag">Temmuz</a> açıklaması

    Kulübü, sezonunun ardından yaşanan 3 sürecine ilişkin, "Adalet Arayışında Yedi Yıl ve Futbolun Uzun Uykusu" başlıklı mesaj yayımladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

    "Bugün 3 . Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü. Duran kalplerin, kırılan hayallerin, gasp edilen sevinçlerin, gelmeyen adaletin yedinci yılı ancak dinmeyecek umudun, direnecek çocukların, adalet nöbetlerinin ve hak arayışlarının da. Yedinci şampiyonluğumuzun ardından geçen yedi yılda 'şimdilik' değişen bir şey yok ama bizler biliyoruz ki her hak er ya da geç sahibini bulur. Yıllar geçse de günü gelir, o hak, büker kılıç kalkanı ve yapanlar verir hesabını. Biliyoruz ki yine öyle olacak. Yine öyle olacak."

    Mesajda, sezonunda 'da mücadele eden bazı futbolcuların fotoğraflarına yer verildi.

    1. 3.7.2018 09:47
    2. Güncelleme: 3.7.2018 09:47
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