Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da ile yollar ayrıldı!

    Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!

    KAP'a yaptığı açıklamada 'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

    , geçen sezon 'da kiralık olarak oynayan 'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç Kara arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Bordo-mavili kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyu 2014-15 sezonunda 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

    1. 3.7.2018 16:05
    2. Güncelleme: 3.7.2018 16:44
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