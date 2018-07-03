Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Trabzonspor KAP'a yaptığı açıklamada Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı
Trabzonspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak oynayan Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç Kara arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bordo-mavili kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyu 2014-15 sezonunda 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
- 3.7.2018 16:05
- Güncelleme: 3.7.2018 16:44
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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