Trabzonspor, Burak Temir ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , ile sözleşme imzaladı

    Trabzonspor, Burak Temir ile sözleşme imzaladı

    , 'nden 18 yaşındaki ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve futbol şube sorumlusu 'in yer aldığı törende 'in, 5 yıllık mukaveleye imza attığı belirtildi.

    Burak Temir'in gelecek sezon pilot takım konumundaki 1461 Trabzon'da forma giyeceğini dile getiren Haluk Şahin'in, oyuncuya güvendiklerini ve gelecekte A takıma çıkacağına inandıklarını ifade ettiği aktarıldı.

    1. 3.7.2018 22:23
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