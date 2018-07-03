Trabzonspor, 2010-2011 sezonu kadrosunun önünde poz verdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile bordo-mavili futbolcular Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonu kadrosunun önünde poz verdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ünal Karaman, kaptanımız Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 3 Temmuz'un yıl dönümünde 2010-2011 sezonundaki şampiyon kadromuzun önünde poz verdi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Ünal Karaman'ın, "Şanslıyım ki o duyguyu yaşayan ve hala taşıyan iki futbolcumla bugün yine yan yanayız. Yine, yeniden, bu defa farklı bir kadroyla aynı havayı yakalamak için hep beraber büyük çaba harcıyoruz." şeklindeki görüşlerine yer verildi.
Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz da "Emek, yürek ve alın terimizin sonucunda tertemiz bir şekilde şampiyonluğa ulaştık. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
- 4.7.2018 00:00
- Güncelleme: 4.7.2018 00:06
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Trabzonspor, 2010-2011 sezonu kadrosunun önünde poz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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