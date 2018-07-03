Sadık Çiftpınar gemileri yaktı: Beni bırakın
Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki stoperi Sadık, yönetimine, “Trabzonspor’a gitmek istiyorum. Anlayış gösterin” dedi
Sadık'ın da teknik direktör Ünal Karaman'ın çok istemesi nedeniyle yönetimi ile görüşerek, transfere izin verilmesini talep ettiği bildirildi. 25 yaşındaki savunmacının, "Trabzonspor'a gitmek istiyorum. Sizlerden anlayış bekliyorum" dediği belirtildi. Trabzon'un 3 stoper kadrosuna katmak istiyor.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Sadık Çiftpınar gemileri yaktı: Beni bırakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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