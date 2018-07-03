Sadık Çiftpınar gemileri yaktı: Beni bırakın – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    gemileri yaktı: Beni bırakın

    Sadık Çiftpınar gemileri yaktı: Beni bırakın

    ’un 25 yaşındaki stoperi Sadık, yönetimine, “’a gitmek istiyorum. Anlayış gösterin” dedi

    Bordo-mavililerin, Sadık Çiftpınar için 'un 500 bin euro bonservis bedeli istemesi üzerine bu oyuncuya takas olarak geçen sezon bu takımda kiralık forma giyen Aytaç Kara'yı önerdiği ifade edildi.

    Sadık'ın da teknik direktör Ünal Karaman'ın çok istemesi nedeniyle yönetimi ile görüşerek, transfere izin verilmesini talep ettiği bildirildi. 25 yaşındaki savunmacının, "Trabzonspor'a gitmek istiyorum. Sizlerden anlayış bekliyorum" dediği belirtildi. Trabzon'un 3 stoper kadrosuna katmak istiyor.

    1. 3.7.2018
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