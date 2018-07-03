Kamp yeri çok beğenildi – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kamp yeri çok beğenildi

    Kamp yeri çok beğenildi
    'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Kranj bölgesi beğenildi. Otelin bulunduğu alandan idman sahasına ormanlık bir alandan yürüyerek gelen bordo-mavililerde, doğası ve sessizliği ile dikkat çeken bölgenin kamp için ideal olduğu vurguladı.

    ÇİMŞİR İKİNCİ KURSA GİTTİ
    Bordo-mavili takımda yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'in pro lisansı almak için Slovenya kampına katılmadığı belirtildi. Çimşir'in Slovenya'da gerçekleştirilecek ikinci etap kamp çalışmalarında yer alacağı belirtildi. Bu arada 'ın Çimşir ile sık sık görüştüğü öğrenildi.
    1. 3.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kamp yeri çok beğenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN