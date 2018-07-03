Kamp yeri çok beğenildi
ÇİMŞİR İKİNCİ KURSA GİTTİ
Bordo-mavili takımda yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'in pro lisansı almak için Slovenya kampına katılmadığı belirtildi. Çimşir'in Slovenya'da gerçekleştirilecek ikinci etap kamp çalışmalarında yer alacağı belirtildi. Bu arada Ünal Karaman'ın Çimşir ile sık sık görüştüğü öğrenildi.
- 3.7.2018
- Galatasaray'da yaz temizliği!Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok da yolcu
- Galatasaray Belhanda, Maicon, Muslera, Gomis ve Garry Rodrigues'in fiyatını belirledi
- Beşiktaş forvet hedefleri belli: Lacina Traore, Sturridge ve Umut Bozok
- Fenerbahçe'den İskoçya'da Alfredo Morelos harekatı
- Fenerbahçe'den Chelsea'li Mario Pasalic’e kanca!
-
Real Madrid'den kaleye takviye
Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
-
Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
-
Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Kamp yeri çok beğenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.