Shaparenko ve Shepelev’e ret! – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Shaparenko ve Shepelev’e ret!

    Shaparenko ve Shepelev’e ret!
    , 'un kiralamak için nabız yokladığı (merkez orta saha/19 yaş) ve (ön libero/ 21 yaş) için olumsuz yanıt verdi. basınında yer alan haberde hem Shaparenko hem de Shepelev'in teknik direktör Khatskevich'in gelecek sezon planlarında yer aldığı ifade edildi.
    1. 2.7.2018
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