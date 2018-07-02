"Önceliğimiz stoper ve orta saha" – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    "Önceliğimiz stoper ve orta saha"

    "Önceliğimiz stoper ve orta saha"

    Ahmet Ağaoğlu, için cuma gününü işaret etti: “Transfer için oyuncu, menajer ve kulüpleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Öncelikle stoper ve orta sahaya takviye yapacağız.”

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, kongrede transferle ilgili de bilgi verdi. Stopere ve orta sahaya takviye yapmak istediklerini kaydeden Ağaoğlu, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Temaslarımız sadece kulüpler, menajeri ve oyuncu arasında geçiyor; dışarıya sızmıyor. Öncelikle stoper ile orta sahaya takviye yapacağız" dedi. Ağaoğlu, cuma gününe kadar 1 transferi açıklayabileceklerini kaydetti. Osmanlı'dan ve Malatyalı dışında başka isimler de listede.
    1. 2.7.2018
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