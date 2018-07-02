Fırtına, Slovenya’da – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fırtına, ’da

    Fırtına, Slovenya’da

    kamp için 'ya gitti.

    24 Temmuz'a kadar sürecek kamp kadrosu şöyle: A.Ömür, A. Parmak, Ahmet, Alihan, Bahadır, Batuhan, Burak, Cafer, Esteban, Castillo, Novak, Furkan, Rodallega, Hüseyin, Pereira, Sosa, Kucka, Kamil, Ibanez, M. Beşir, Murat, Mustafa, Olcay, Onazi, Onur, Uğurcan, Yüksel, Yusuf.

    BURAK'TAN YENİ İMAJ
    Burak Yılmaz, kampı öncesi kazıttığı saçları ile ilgi odağı oldu. Tecrübeli oyuncu, havalimanında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Burak, iyi bir kamp geçirmeyi dilerken, en çok çocuklarıyla vedalaşırken zorlandığını söyledi.



    TAKIMI UĞURLADI
    Başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticiler, havalimanına giderek takımı kampa uğurladı. Ağaoğlu, teknik direktör ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu. Takıma geç katılan Sosa ve Rodallega'nın neşeli tavırları dikkat çekti.



    AYTAÇ, RAMİL VE BERO GİTMEDİ
    Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen , Ramil Sheidaev ve Matus Bero, Slovenya'ya götürülmedi. Yönetim, Ramil ve Bero'yu kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Aytaç Kara için ise gelecek tüm teklifleri değerlendirilecek.
    1. 2.7.2018
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