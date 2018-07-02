Fırtına, Slovenya’da
Trabzonspor kamp için Slovenya'ya gitti.
BURAK'TAN YENİ İMAJ
Burak Yılmaz, Slovenya kampı öncesi kazıttığı saçları ile ilgi odağı oldu. Tecrübeli oyuncu, havalimanında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Burak, iyi bir kamp geçirmeyi dilerken, en çok çocuklarıyla vedalaşırken zorlandığını söyledi.
TAKIMI UĞURLADI
Başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticiler, havalimanına giderek takımı kampa uğurladı. Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu. Takıma geç katılan Sosa ve Rodallega'nın neşeli tavırları dikkat çekti.
AYTAÇ, RAMİL VE BERO GİTMEDİ
Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Aytaç Kara, Ramil Sheidaev ve Matus Bero, Slovenya'ya götürülmedi. Yönetim, Ramil ve Bero'yu kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Aytaç Kara için ise gelecek tüm teklifleri değerlendirilecek.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Fırtına, Slovenya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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