Alt yapıdakiler için 1461 şartı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    Alt yapıdakiler için 1461 şartı

    Alt yapıdakiler için 1461 şartı
    Bordo-mavili yönetim altyapı ile flaş bir karar aldı. Bundan böyle altyapıda yetişen futbolcular direkt A takıma yükselemeyecek. En az bir yıl süreyle pilot takım 1461 'da oynadıktan sonra A takıma alınacak. Karar uygulamaya girdi.
    1. 1.7.2018 23:06
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