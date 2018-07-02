Ahmet Ağaoğlu: "Bu bir milat"
Yeni tüzük kabul edildi. Ağaoğlu, borçlanma yetkilerini genel kurula devretmelerinin Türk futbolunda milat olduğunu söyledi.
YÖNETİCİLER ARTIK SORUMLU OLACAK
84. maddedeki değişiklikle yönetimler artık genel kuruldan onay almadan cari yıl bütçesinin yüzde 10'unu aşan borçlanma yapamayacak. Yaptığı takdirde yöneticiler bütçe dışı harcamanın tamamından sorumlu olacak.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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