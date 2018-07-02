Ahmet Ağaoğlu: "Bu bir milat" – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    : "Bu bir milat"

    Ahmet Ağaoğlu: "Bu bir milat"

    Yeni tüzük kabul edildi. Ağaoğlu, borçlanma yetkilerini genel kurula devretmelerinin Türk futbolunda milat olduğunu söyledi.

    'da tüzük değişikliği 'de 23'e karşı 192 oyla onaylandı. Başkan , yapılan değişikliğin bir devrim olduğunu söyledi. "İlkleri başaran kulüp olarak bir başka ilke imza attık. Borçlanma yetkisini genel kurula devretmemiz Türk futbolu için milat" diyen Ağaoğlu, üyelere de, '120 milyon geliri olan kulübün borcu 1 milyara çıkmaz. Sorgulayın' çağrısı yaptı.

    YÖNETİCİLER ARTIK SORUMLU OLACAK
    84. maddedeki değişiklikle yönetimler artık genel kuruldan onay almadan cari yıl bütçesinin yüzde 10'unu aşan borçlanma yapamayacak. Yaptığı takdirde yöneticiler bütçe dışı harcamanın tamamından sorumlu olacak.
    1. 2.7.2018
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