Ünal Karaman ve Burak Yılmaz'dan 'şampiyonluk' sözleri
Burak Yılmaz, teknik direktör Ünal Karaman ile dün bir araya geldi.
Burak Yılmaz, teknik direktör Ünal Karaman ile dün bir araya geldi. 32 yaşındaki forvetin lig çok zor geçecek demesi üzerine Karaman, "Şampiyon olmalıyız. Onun için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı. Bordo- mavili oyuncu da "İnşallah olacağız" cevabını verdi.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Ünal Karaman ve Burak Yılmaz'dan 'şampiyonluk' sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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