Ünal Karaman ve Burak Yılmaz'dan 'şampiyonluk' sözleri – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ve 'dan 'şampiyonluk' sözleri

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a> ve <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>'dan 'şampiyonluk' sözleri

    , ile dün bir araya geldi.

    , ile dün bir araya geldi. 32 yaşındaki forvetin lig çok zor geçecek demesi üzerine Karaman, "Şampiyon olmalıyız. Onun için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı. Bordo- mavili oyuncu da "İnşallah olacağız" cevabını verdi.

    1. 1.7.2018
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