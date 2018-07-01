Burak Yılmaz, teknik direktör Ünal Karaman ile dün bir araya geldi. 32 yaşındaki forvetin lig çok zor geçecek demesi üzerine Karaman, "Şampiyon olmalıyız. Onun için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı. Bordo- mavili oyuncu da "İnşallah olacağız" cevabını verdi.