Trabzonspor, Slovenya’ya gitti – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Slovenya’ya gitti

    Trabzonspor, Slovenya’ya gitti

    , 2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında yurtdışında gerçekleştireceği kamp için Slovenya’ya hareket etti.

    Bugün saat 10.00'da yaptığı antrenmanla Trabzon'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayan bordo mavililer, saat 17.30'da özel uçakla Slovanya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti. 'un Slovenya kafilesinde Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan Artarslan, , Cafer Tosun, Fabian Castillo, Filip Novak, Furkan Taş, , Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, , Juraj Kucka, Kamil , Luis Ibanez, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, , , , Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Yüksel Şişman olmak üzere toplam 26 futbolcu yer aldı. Takımın kampına gecikmeli katılan Jose Sosa ve Hugo Rodallega'nın neşeli görüntüleri de dikkat çekti. 'nda Nijerya milli takımıyla mücadele eden Ogenyi Onazi ile Trabzon'daki kampa izinsiz olarak katılmayan Esteban Alvarado'nun ilerleyen günlerde Slovenya kampına katılmaları bekleniyor.

    BAŞKAN AĞAOĞLU TAKIMI YOLCU ETTİ
    Bu arada 26 futbolcunun yer aldığı kafileyi başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticiler havalimanından uğurladı. Başkan Ağaoğlu burada teknik direktör ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu.

    1. 1.7.2018 17:37
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