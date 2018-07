Trabzonspor Kulübü tüzüğünü değiştirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in kongreyle ilgili gündem maddelerini ilan etmesinin ardından, tüzüğün değişiklik yapılan maddeleri okundu. Daha sonra maddelerle ilgili söz almak isteyen genel kurul üyeleri, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

Kongrede konuşan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, hiçbir tüzüğün ya da kanunun mükemmel olamayacağını belirterek, saf duygularla hizmet etmeyi amaçlayan insanlar için kanunun ve tüzüğün hiçbir amacı olmayacağını söyledi.

Yönetmelikler gereğince bunlara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ağaoğlu, "Kişiye göre tüzük çıkarmak, ayarlamak, yapılabilecek yanlışların ve ayıpların en büyüğüdür. Trabzonspor Kulübünün tarihinde tüzük kurbanı olmuş tek insan olarak ben söylüyorum. 2003 yılında Özkan Sümer'e karşı katıldığım seçimlerde bin 67 oy alarak kendisini 62 oyla geçmeme rağmen, tüzükteki, 'Başkanı yönetim seçer' maddesine takılarak o seçimi kaybettim. Yani başkanı genel kurul değil, yönetim kurulu seçer. Ağzımızı açmadık, bir şey de söylemedik. Kazanmamıza rağmen, mağlubiyeti kabul ettik, köşemize çekildik." diye konuştu.

"ÖDENMEYEN MENAJER KOMİSYONLARI 60 MİLYON LİRA"

Ağaoğlu, eski kulüp başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine yönelik yapmış olduğu eleştirilerin büyük bölümüne katılabileceğine dikkati çekerken, özellikle 84. maddenin önemini vurguladı.

Yönetimlerin, yıllık bütçenin yüzde 10'u oranında borçlanabileceği, bu oranın üzerindeki borçlanma için ise genel kurul onayı getiren 84. madde ile ilgili olarak Ağaolu, "Seçme hakkını elde etmiş olan her üyenin seçilme hakkı da olmalıdır. Buna ben de yürekten katılıyorum. Benim burada olmazsa olmazım. Sayın Hacıosmanoğlu size burada katılamayacağım, 84. madde göz boyama maddesi değil. Mali kriterler, UEFA'nın da mali kriterlerine bir ölçüde uysun diye başından beri ısrarcı olarak bu maddenin konulmasını ben istiyorum. Bugün Trabzonspor Kulübünün sadece ödenmeyen menajer komisyonları 60 milyon lira, her sene ödediği kur farkı gideri 80 milyon lira ise 84. maddeye de ihtiyaç vardır. Diğer maddelerin hepsi tartışılabilir. Trabzonspor'un harcanan her kuruş parası genel kurul onayına tabi olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"SANDIKTAN ÇIKMAKLA BAŞKAN OLUNMAZ"

Kulübe hizmet etmeye geldiğini vurgulayan Ağaoğlu, bütçede yapılması gereken konular hakkında genel kurul üyelerine tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şurada 2,5 aylık başkanım. Günümün üçte birini uyku ve diğer işler hariç menajerlerle görüşmekle geçiriyorum. Trabzonspor Kulübünün bütçesi bu hale gelmemeliydi. Burada bir görevimiz var. Ben kendimi asla ve asla Trabzonspor Kulübünün başkanlığına layık görmüyorum. Sandıktan çıkmakla başkan olunmaz. Gittikten sonra eğer camia sizi başkan olarak değerlendirirse, öper başınıza koyarsınız. Ben hizmet etmeye geldim. Mali konularda kulübü belirli bir noktaya getirmek için bir çalışmamız var. Her mali genel kurulda bütçe onayı alınırken, lütfen o bütçeyi çok iyi tetkik edin. Kulübün gelirinin, giderinin ne olduğunu sağlıklı bir şekilde analiz edin ve onun üzerinde gelen bütçeyi onaylamayın. Yoksa bugün 1 milyar olan borç, yarın 2 milyar, sonra 3 milyar, alır başını gider. Ahmet gider Mehmet gelir değişen bir şey olmaz."







HACIOSMANOĞLU: "SEÇİLMEK İÇİN HİÇBİR ÇALIŞMA YAPMADIM"

Eski kulüp başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, kendi döneminde usulsüz üye kaydı yapıldığına yönelik ithamlarda bulunulduğunu anımsatarak, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, üye kayıtlarının sehven yapıldığını söyledi.

Kendi döneminde üye olan kişilerin kendisine oy vermediğini belirten Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Muharrem Bey'in son başkan olduğu dönemde ben aday olmak için değil, bir cemaat tarafından tehdit edildiğim için, şu anda soruşturması da savcılıkta devam ediyor, korktu kaçtılar demesinler diye aday oldum. Seçilmek için hiçbir çalışma yapmadım. Buna rağmen İstanbul'dan uçak tuttuk, taraftar götürdük, burada arkadaşımızın otelinde kalındı, helali hoş olsun, yemeği bile orada yediler ama Muharrem Usta'ya oy verdiler. Yani orada üyeler var, sanki o üyeleri ben yapmışım, bunların hepsi bana oy verecek. Muharrem Bey'e de bize kişisel kini olanlar, 'Bu üyeleri iptal edin.' diye baskı yaptı. İnanın Muharrem Bey bu üyelikleri iptal etseydi, bu kadar dokunmazdı bana. Eski dostum Ahmet Ağaoğlu'nun yönetimi tarafından iptal edilmesi bana dokundu. 'Eski dostum.' diyorum çünkü telefonda mesajla kendisine de söyledim, 'Dostum değilsin artık.' diye."

Tüzük tadilatında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise tüzüğün kabul edilmesi halinde, büyük kulüplerin Trabzonspor'a gelerek tüzüğün maddelerini ve gerekçelerini soracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Trabzonspor Kulübünün tüzük tadilatı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 192 kabul, 23 de ret oyu ile tüzük tadilatı kabul edildi.

Olağanüstü genel kurula, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, eski kulüp başkanları Ahmet Celal Ataman, Salih Erdem, İbrahim Hacıosmanoğlu ile yöneticiler de katıldı.