Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Trabzonspor ile görüşüyoruz" – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
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    Yeni Malatyasporlu : " ile görüşüyoruz"

    Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Trabzonspor ile görüşüyoruz"

    25 yaşındaki stoper, “Menajerlerim görüşmelerini yürütüyor. En ciddi temaslar ile. Beni istemelerinden mutlu oldum” dedi

    ekibi 'un stoperi , hakkındaki iddialarıyla ilgili konuştu. 'a transferi için görüşmelerin olduğunu belirten 25 yaşındaki savunmacı, "Şu anda Yeni Malatyaspor'un oyuncusuyum. 1 yıl daha sözleşmem var. Kulübümün belli talepleri var. Tabii ki benim de kendime göre isteklerim olacak. İsteyen takımın da şartları var. Şu anda yeni sezon hazırlıklarına başladım. Menajerlerim transfer görüşmelerini yürütüyor. Gelen teklifler var ancak en ciddi görüşmeler Trabzonspor ile" diye konuştu.

    HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ
    Trabzonspor'un kendisine olan ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Sadık, "Burada 1 yıllık daha sözleşmem bulunuyor. Ancak ilerleyen dönem ne gösterir hep birlikte göreceğiz. Görüşmeler devam ediyor. Teknik direktör da çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hocamız. İnşallah başarılı olur. Trabzonspor'un ilgisi beni çok memnun etti, mutlu oldum. Tabii ki şartların oluşması durumunda orada olmak isterim" ifadelerini kullandı.

    AYTAÇ TAKASI
    Geçen sezon Malatya ile ligde 28 maçta 2 bin 501 dakika süre alan Sadık için Trabzon'un takas teklifi sunduğu öğrenildi. Geçen sezon Malatya'ya kiralanan Aytaç, Sadık ile takas yapılabilir.

    1. 30.6.2018
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