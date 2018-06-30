Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Trabzonspor ile görüşüyoruz"
25 yaşındaki stoper, “Menajerlerim transfer görüşmelerini yürütüyor. En ciddi temaslar Trabzonspor ile. Beni istemelerinden mutlu oldum” dedi
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Trabzonspor'a transferi için görüşmelerin olduğunu belirten 25 yaşındaki savunmacı, "Şu anda Yeni Malatyaspor'un oyuncusuyum. 1 yıl daha sözleşmem var. Kulübümün belli talepleri var. Tabii ki benim de kendime göre isteklerim olacak. İsteyen takımın da şartları var. Şu anda yeni sezon hazırlıklarına başladım. Menajerlerim transfer görüşmelerini yürütüyor. Gelen teklifler var ancak en ciddi görüşmeler Trabzonspor ile" diye konuştu.
HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ
Trabzonspor'un kendisine olan ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Sadık, "Burada 1 yıllık daha sözleşmem bulunuyor. Ancak ilerleyen dönem ne gösterir hep birlikte göreceğiz. Görüşmeler devam ediyor. Teknik direktör Ünal Karaman da çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hocamız. İnşallah başarılı olur. Trabzonspor'un ilgisi beni çok memnun etti, mutlu oldum. Tabii ki şartların oluşması durumunda orada olmak isterim" ifadelerini kullandı.
AYTAÇ TAKASI
Geçen sezon Malatya ile ligde 28 maçta 2 bin 501 dakika süre alan Sadık için Trabzon'un takas teklifi sunduğu öğrenildi. Geçen sezon Malatya'ya kiralanan Aytaç, Sadık ile takas yapılabilir.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Trabzonspor ile görüşüyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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