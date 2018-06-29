Kemerleri sıkın – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kemerleri sıkın

    Kemerleri sıkın

    Bordo-mavili kulüp, giden 5 oyuncunun yıllık 35 milyon TL’lik maliyetinden kurtuldu. Ancak yönetimin hedefi bu miktarı 80 milyon TL’ye yükseltmek.

    Futbolcularına yaptığı yıllık ücretlerinde 'feda' çağrısına olumlu yanıt alamayan Trabzonspor, kadronun maliyetini düşürmek için farklı çalışmalara yöneldi. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen ve yıllık giderleri 80 milyon TL civarında sabitlemek isteyen bordo-mavililer, bu noktada maliyetli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda değerlendirmeyi düşünüyor. Sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, N'Doye, Durica ve Hubocan'un yanı sıra Okay Yokuşlu'nun da takımdan ayrılmasıyla 5 oyuncunun yılda yaklaşık 35 milyon TL'lik maliyetinden kurtulan Karadeniz ekibinin yönetimi, bu rakamı 80 milyon TL civarına yükseltmeyi hedefliyor.
    1. 29.6.2018
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