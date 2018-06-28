Yarısı testte yarısı idmanda – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    Yarısı testte yarısı idmanda

    Yarısı testte yarısı idmanda

    Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını dün de çift idmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren sabah antrenmanda hafif tempolu bir koşu gerçekleştirildi. İdmana izinli olan Burak, Aytaç, Yusuf, Kucka, Novak ve Onazi katılmadı.

    Onur, Mustafa, Batuhan, Olcay, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Muhammet Beşir ise sağlık kontrolünden geçtiği için sabahki çalışmada yoktu. Akşam idmanı ise Hayrettin Şiranlı Sahası'nda gerçekleştirildi. bugün de çift idman yapacak.
    1. 28.6.2018
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