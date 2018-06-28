Yarısı testte yarısı idmanda
Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını dün de çift idmanla sürdürdü.
Onur, Mustafa, Batuhan, Olcay, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Muhammet Beşir ise sağlık kontrolünden geçtiği için sabahki çalışmada yoktu. Akşam idmanı ise Hayrettin Şiranlı Sahası'nda gerçekleştirildi. Trabzonspor bugün de çift idman yapacak.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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