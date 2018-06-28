Üç isim için noter geldi – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Üç isim için noter geldi

    Üç isim için noter geldi

    İKİ gündür izinsiz olarak idmanlara çıkmayan , Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado için noter tespiti yapıldı.

    Üç futbolcuya gelmedikleri her gün için cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Kampa izinsiz olarak katılmamasına rağmen Arjantin'de eğlenirken fotoğraflar paylaşan Jose Sosa'ya ekstra ceza verileceği de ifade edildi. Bu futbolcuların ne zaman geleceği de henüz netleşmedi.
    1. 28.6.2018
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