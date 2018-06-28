Trabzonspor'dan Sadık Çiftpınar hamlesi
Savunmada elinde sadece Mustafa ve Hüseyin kalan teknik heyet, yönetime ‘İki stoper olmazsa olmaz’ raporu verdi. Bu gelişme sonrası Malatyaspor’dan Sakıb’ın transferinin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor
FORMA GİYMEKTEN GURUR DUYARIM
Aytaç Kara'yı takasla bu kulübe vererek transferi sonuçlandırmayı planlayan yönetimin, izin alarak oyuncuyla bir ön görüşme yaptığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ülkemizin dört büyük takımından biri. Tabii ki Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte görev yapmak, hizmet etmek benim için gurur. Ama öncelikle yönetimlerin anlaşması gerekiyor" demişti.
UÇUK RAKAMLAR VAR
Teknik direktör Ünal Karaman, kadro yapılanması çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Karaman, "Talip olduğumuz futbolcuların uçuk rakamlara çıkması sıkıntı oluşturuyor. Gerçek manada ince eleyip sık dokuyoruz. Bir taraftan da bütçe hesabı yapıyoruz. O bizi zorlayacak biraz ama üstesinden geleceğiz" diye konuştu. Karaman şöyle devam etti: "Öncelikle bütçemizi düşünmemiz gerekiyor. Bazı mevkileri alt yapıdan gelen gençlerle halledebiliriz."
Yunus Emre SEL
- 28.6.2018
-
Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
-
Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
-
Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Trabzonspor'dan Sadık Çiftpınar hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.