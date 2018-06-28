Trabzonspor'dan Sadık Çiftpınar hamlesi – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan Sadık Çiftpınar hamlesi

    Trabzonspor'dan Sadık Çiftpınar hamlesi

    Savunmada elinde sadece Mustafa ve Hüseyin kalan teknik heyet, yönetime ‘İki stoper olmazsa olmaz’ raporu verdi. Bu gelişme sonrası Malatyaspor’dan Sakıb’ın transferinin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor

    yeni sezon hazırlıklarına başlarken, stoper olarak takımda sadece Mustafa ve genç Hüseyin Türkmen'in kalması nedeniyle, teknik heyet huzursuz. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile görüşen teknik direktör Ünal Karaman, stopere yapılacak takviyelerin hazırlık maçlarına yetişmesi noktasında temennide bulundu. Bordomavili yönetim de bu bölgeye en az iki takviye yapılması konusunda fikir birliği içinde. İlk transfer olarak da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ın bordo-mavili takıma katılabileceği öğrenildi.

    FORMA GİYMEKTEN GURUR DUYARIM
    'yı takasla bu kulübe vererek transferi sonuçlandırmayı planlayan yönetimin, izin alarak oyuncuyla bir ön görüşme yaptığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ülkemizin dört büyük takımından biri. Tabii ki Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte görev yapmak, hizmet etmek benim için gurur. Ama öncelikle yönetimlerin anlaşması gerekiyor" demişti.

    UÇUK RAKAMLAR VAR
    Teknik direktör Ünal Karaman, kadro yapılanması çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Karaman, "Talip olduğumuz futbolcuların uçuk rakamlara çıkması sıkıntı oluşturuyor. Gerçek manada ince eleyip sık dokuyoruz. Bir taraftan da bütçe hesabı yapıyoruz. O bizi zorlayacak biraz ama üstesinden geleceğiz" diye konuştu. Karaman şöyle devam etti: "Öncelikle bütçemizi düşünmemiz gerekiyor. Bazı mevkileri alt yapıdan gelen gençlerle halledebiliriz."

    Yunus Emre SEL
    1. 28.6.2018
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