Trabzonspor'da topla çalışmalar başladı
2018-19 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dünü çift antrenmanla tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ilk bölümde kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise topla çalışan bordo-mavililer, sezonun da ilk top çalışmasını yaptı. Antrenmana izinli olan Burak Yılmaz, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka, Filip Novak ve Ogenyi Onazi katılmadı. Ayrıca izinsiz olmalarına rağmen akşam antrenmanında da yer almayan Jose Sosa, Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado için yine noter tespiti yapıldı.
- 28.6.2018 10:16
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
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