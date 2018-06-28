Trabzonspor'da topla çalışmalar başladı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    'da topla çalışmalar başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da topla çalışmalar başladı

    2018-19 sezonu için hazırlıklarını sürdüren , dünü çift antrenmanla tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ilk bölümde kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise topla çalışan bordo-mavililer, sezonun da ilk top çalışmasını yaptı. Antrenmana izinli olan , , Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka, Filip Novak ve Ogenyi Onazi katılmadı. Ayrıca izinsiz olmalarına rağmen akşam antrenmanında da yer almayan , Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado için yine noter tespiti yapıldı.

    1. 28.6.2018 10:16
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