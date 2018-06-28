Trabzonspor’da Sheidaev’e transfer izni verildi – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da ’e izni verildi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da <a href="/index/sheidaev?id=f28b71e0-b81a-4e52-84a4-1e44bace9ae9" class="" rel="tag">Sheidaev</a>’e <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> izni verildi

    2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Burak, Aytaç, Kucka, Yusuf ve Novak katılmadı. Sosa, Rodallega ve Esteban ise izinsiz olarak antrenmanda yer almadı. Bu üç oyuncu için yine noter tespiti yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirilirken, son bölümde ise topla çalışmalar yapıldı. Bu çalışma sırasında futbolcuların sık sık birbirleriyle şakalaştıkları görüldü.

    SHEIDAEV'E TRANSFER İZNİ
    Bu arada bordo mavililerin yeni sezon öncesi yaptığı antrenmanların tamamına katılan Azeri futbolcu Ramil 'e ise görüşmesi yapması için izin verildiği öğrenildi. geçtiğimiz sezon kiralık olarak 'ın Qarabağ takımında forma giymişti.

    IBANEZ İLE ÖZEL GÖRÜŞME
    2017-18 sezonunu 'da kiralık olarak tamamlayan sol bek oyuncusu Luis Ibanez, geçtiğimiz sezon birlikte çalıştığı ile bu kez Trabzon'da bir araya geldi. Karaman'da bugün akşam yapılan antrenman öncesi bir süre Ibanez ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Karaman daha sonra ise tüm oyuncuları saha kenarında toplayarak kısa toplantı yaptı.

    RAMAZAN ÖVÜÇ VEDA ETTİ
    'un genç oyuncularından Ramazan Övüç, sözleşmesini karşılıklı feshetti. 2017-18 sezonun ilk yarısında 'da ardından ise U21 takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2018-19 sezonu öncesi kamp kadrosuna da dahil edilmemişti. Trabzonspor'a sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile veda eden Ramazan, "Acısıyla tatlısıyla koskoca 4 yılı geride bıraktığım Trabzonspor'dan bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Geldiğim ilk günden beri bana desteğini esirgemeyen hep yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Bordo mavililer yarın saat 10.00'da ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 29.6.2018 00:13
    2. Güncelleme: 29.6.2018 00:14
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