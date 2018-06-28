Trabzonspor yönetimi, kadro maliyetini düşürmek istiyor
Kadrosundaki maliyetli oyunculara değerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Trabzonspor yönetimi, yıllık giderleri 80 milyon TL civarına indirmeyi planlıyor.
Oyunculara yapılan yıllık ücretlerinden 'feda' çağrısına olumlu yanıt alamayan Trabzonspor yönetimi, mevcut kadronun maliyetini düşürmek için farklı çalışmalara yöneldi. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen ve yıllık giderleri 80 milyon TL civarında sabitlemek isteyen bordo-mavililer, bu noktada maliyetli oyunculara değerlerinde teklif gelmesi durumunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak ve hem kasasına girdi sağlayacak, hem de kadro maliyetini düşürecek.
5 OYUNCUDAN 35 MİLYON TL TASARRUF
Sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Dame N'Doye, Jan Durica ve Tomas Hubocan'ın yanı sıra Okay Yokuşlu'nun da takımdan ayrılmasıyla 5 oyuncunun yılda yaklaşık 35 milyon TL'lik bir maliyetinden kurtulan Trabzonspor yönetimi, bu rakamı 80 milyon TL civarına yükseltmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer bu noktada takımdaki maliyetli 1-2 oyuncuya kulübe olan maliyetlerini karşılayacak seviyede teklif gelmesi durumunda değerlendirerek hedeflenen 80 milyon TL'lik rakama ulaşmak istiyor.
TRANSFERLER İÇİN 2 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE
Bu arada Trabzonspor yönetimi takıma katılacak yeni isimler için de bütçeyi belirledi. Dış transferde 2 ya da 3 takviye yapmayı planlayan yönetim, bu transferlere 2 milyon Euro civarında bir rakam ayırmayı planlıyor. Bordo-mavililerin bu noktada maliyeti düşük ve bonservisi elinde olan isimlere yöneldiği öğrenildi.
- 28.6.2018 11:51
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
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