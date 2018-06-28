Trabzonspor yönetimi, kadro maliyetini düşürmek istiyor – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    yönetimi, kadro maliyetini düşürmek istiyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> yönetimi, kadro maliyetini düşürmek istiyor

    Kadrosundaki maliyetli oyunculara değerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan yönetimi, yıllık giderleri 80 milyon civarına indirmeyi planlıyor.

    Oyunculara yapılan yıllık ücretlerinden 'feda' çağrısına olumlu yanıt alamayan yönetimi, mevcut kadronun maliyetini düşürmek için farklı çalışmalara yöneldi. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen ve yıllık giderleri 80 milyon civarında sabitlemek isteyen bordo-mavililer, bu noktada maliyetli oyunculara değerlerinde teklif gelmesi durumunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak ve hem kasasına girdi sağlayacak, hem de kadro maliyetini düşürecek.

    5 OYUNCUDAN 35 MİLYON TL TASARRUF
    Sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Dame N'Doye, Jan Durica ve Tomas Hubocan'ın yanı sıra Okay Yokuşlu'nun da takımdan ayrılmasıyla 5 oyuncunun yılda yaklaşık 35 milyon 'lik bir maliyetinden kurtulan yönetimi, bu rakamı 80 milyon civarına yükseltmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer bu noktada takımdaki maliyetli 1-2 oyuncuya kulübe olan maliyetlerini karşılayacak seviyede teklif gelmesi durumunda değerlendirerek hedeflenen 80 milyon 'lik rakama ulaşmak istiyor.

    TRANSFERLER İÇİN 2 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE
    Bu arada yönetimi takıma katılacak yeni isimler için de bütçeyi belirledi. Dış transferde 2 ya da 3 takviye yapmayı planlayan yönetim, bu transferlere 2 milyon civarında bir rakam ayırmayı planlıyor. Bordo-mavililerin bu noktada maliyeti düşük ve bonservisi elinde olan isimlere yöneldiği öğrenildi.

    1. 28.6.2018 11:51
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